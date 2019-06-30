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В Албании проходят местные выборы при бойкоте оппозиции

Вчера, 15:43
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REUTERS / Florion Goga

В Албании проходят выборы

В Албании 30 июня, в воскресенье, проходят местные выборы, которые усложняются противостоянием между властной и оппозиционными партиями и между премьером и президентом.

Оппозиционные силы бойкотируют выборы, обвиняя правительство, которым управляют социалисты, в коррупции и злоупотреблениях на выборах, передает Радио Свобода.

Премьер-министр Албании Эди Рама и его правительство отвергали обвинения и настояли на проведении выборов 30 июня. В то время президент Илир Цель заявил, что переносит выборы на октябрь из соображений безопасности.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Албании, выборы проходят спокойно. Право голоса на этих выборах имеют около 3,5 миллиона албанцев, которые выбирают мэров и городские советы в 61 районе.

Напомним, что сторонники оппозиции в течение нескольких недель протестовали, требуя отставки главы правительства и новых всеобщих выборов.

Теги:   Местные выборы Албания

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