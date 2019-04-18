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В афинский Акрополь попала молния, четверо пострадавших

Сегодня, 11:30
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В афинский Акрополь попала молния, четверо пострадавших - фото

Skybluesrich/ekathimerini.com

Молния ударила в громоотвод на холме

Четыре человека были ранены после того, как молния попала в холм, на котором расположен афинский Акрополь.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Молния ударила в громоотвод на холме, но задело и здание у входа в музейный комплекс, где продают входные билеты.

В результате в окнах вылетели стекла, и осколки попали в двух туристов и двух работников Министерства культуры.

Пострадавших госпитализировали. Туристов вскоре отпустили, а работников оставили в больнице на ночь.

Министерство культуры заявило, что молния не нанесла вреда историческим и культурным памятникам.

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