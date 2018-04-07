В Афганистане убили одного из лидеров ИГИЛ

В Афганистане в северной провинции Джавзян убили одного из командиров ИГИЛ Кари Хекмата, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Афганской национальной армии.

Атаку осуществили с помощью дрона.

Группа Хекмата, перешедшего на сторону ИГИЛ из движения Талибан, в прошлом году создала мощную опору в провинции. Известно, что он – по крайней мере, седьмой важный член ИГИЛ, убитый в Афганистане за последние 11 месяцев.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о победе над ИГИЛ в Ираке и Сирии.