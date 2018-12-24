В Афганистане при подрыве мины погибли семь человек
Сегодня, 10:03
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В уезде Дих-Як провинции Газни в Центральном Афганистане погибли семь мирных жителей из-за взрыва мины, сообщает Pajhwok.
Автомобиль гражданских лиц наехал на скрытую мину и взорвался.
В офисе губернатора провинции заявили, что взрыв произошел вечером 23 декабря, автомобиль с мирными жителями направлялся на юго-восток Афганистана. Среди погибших есть женщины и дети.
Власти провинции возложили ответственность за происшествие на Талибан.