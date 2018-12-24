В Афганистане при подрыве мины погибли семь человек Сегодня, 10:03 25 Цей матеріал також доступний українською В результате взрыва погибли семь человек

В уезде Дих-Як провинции Газни в Центральном Афганистане погибли семь мирных жителей из-за взрыва мины, сообщает Pajhwok.

Автомобиль гражданских лиц наехал на скрытую мину и взорвался.

В офисе губернатора провинции заявили, что взрыв произошел вечером 23 декабря, автомобиль с мирными жителями направлялся на юго-восток Афганистана. Среди погибших есть женщины и дети.

Власти провинции возложили ответственность за происшествие на Талибан.