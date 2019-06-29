Талибан убил 26 членов правительственной милиции в Афганистане Вчера, 13:21 482 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Боевики террористической группировки Талибан убили по меньшей мере 26 членов провластной милиции на севере Афганистана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственных чиновников.

В этот день боевики и чиновники американского правительства должны были начать новый раунд мирных переговоров в Катаре.

Представители талибов взяли на себя ответственность за нападение на милиционеров в провинции Баглан и заявили, что их боевики убили 28 членов милиции и ранили 12.