Питер Сантенелло
Три дня во Львове
Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Петр Чернышов
Libra не взлетит
Георгий Тука
О разведении войск в Станице Луганской
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Талибан убил 26 членов правительственной милиции в Афганистане

Вчера, 13:21
482
Цей матеріал також доступний українською

НВ

Боевики террористической группировки Талибан убили по меньшей мере 26 членов провластной милиции на севере Афганистана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственных чиновников.

В этот день боевики и чиновники американского правительства должны были начать новый раунд мирных переговоров в Катаре.

Представители талибов взяли на себя ответственность за нападение на милиционеров в провинции Баглан и заявили, что их боевики убили 28 членов милиции и ранили 12.

Теги:   Афганистан Талибан

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Другое

Вчера, 23:07

img
В предпоследний день Европейских игр в Минске Украина выиграла пять медалей
Геополитика

Вчера, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии
Политика

Вчера, 13:55

img
Порошенко о саммите G20: Впервые нарушен принцип «ничего об Украине без Украины»

Выбор редакции

Геополитика

Вчера, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии
Геополитика

Вчера, 11:28

img
Будем работать в Нормандском формате. Путин — о переговорах по Украине с Меркель и Трампом на G20
Геополитика

Вчера, 12:12

img
США прекращают блокаду Huawei — Трамп

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться