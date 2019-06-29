Талибан убил 26 членов правительственной милиции в Афганистане
Боевики террористической группировки Талибан убили по меньшей мере 26 членов провластной милиции на севере Афганистана.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственных чиновников.
В этот день боевики и чиновники американского правительства должны были начать новый раунд мирных переговоров в Катаре.
Представители талибов взяли на себя ответственность за нападение на милиционеров в провинции Баглан и заявили, что их боевики убили 28 членов милиции и ранили 12.