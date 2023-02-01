Вакцины против штаммов. Новые штаммы ковида могут быть более опасными, но наука не даст им посеять хаос — The Economist 1 февраля, 08:03 Эксклюзив NV 14-летнюю девочку вакцинируют от штамма коронавируса Омикрон в штате Пенсильвания, США, сентябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah Beier)

Славея Чанкова, корреспондентка The Economist по здравоохранению, прогнозирует, что в 2023 году коронавирус будет оставаться под контролем, несмотря на постоянное появление новых штаммов.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



У перші два роки пандемії COVID‑19 стало відносно легко передбачати хвилеподібні сплески захворюваності та подальшої смертності. Фахівці з їх моделювання переважно точно прогнозували, коли прийде нова хвиля та яку загрозу вона нестиме. Але ситуація ускладнюється.

Видео дня

Серйозні нові штами (одні — більш заразні, інші — з тяжчим перебігом) з’являються із середньою частотою по два на рік. Важко сказати, якими вони будуть у майбутньому, так само як і передбачити, наскільки ефективними залишаться використовувані у світі способи захисту від них — зокрема вакцини та імунітет від перенесених інфекцій.