В Узбекистане прошли протесты из-за поправок к Конституции, ограничивающих статус автономной республики. После них президент передумал

3 июля, 09:09
В автономной республике Каракалпакстан тысячи человек вышли на протесты из-за поправок в Конституцию Узбекистана (Фото:Makan.uz/Telegram)

В автономной республике Каракалпакстан тысячи человек вышли на протесты из-за поправок в Конституцию Узбекистана (Фото:Makan.uz/Telegram)

В Узбекистане начались массовые протесты после публикации нового проекта Конституции, где исключается суверенный статус автономной республики Каракалпакстан и ее право на выход из состава страны. После них президент отказался от таких планов.

Об этом сообщает DW.

В знак протеста 1 июля на улицы вышли тысячи человек, некоторые демонстранты пытались штурмовать здания местных органов власти в столице Каракалпакстана Нукусе. Причиной митингов стал проект поправок к Конституции, предлагающий ликвидировать суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава страны путем референдума.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/U7UmippLF1o

В МВД Узбекистана протесты назвали «провокациями» и «беспорядками», сообщив о задержанных. В течение последней недели власти также ограничили доступ к Интернету в Каракалпакстане.

Как пишет DW, демонстрации стали самым большим вызовом для правления президента Узбекситана Шавката Мирзиёева. В субботу, 2 июля, он посетил Нукус, где провел переговоры с местными законодателями. Правительство объявило чрезвычайное положение в регионе, которое продлится в течение месяца.

https://twitter.com/visegrad24/status/1543346865063747584?s=20&t=rNKcEs8AhiaWqs0FoGkVnQ

Позже в офисе Мирзиёева заявили, что изменения по статусу Каракалпакстана следует исключить из предложенной реформы. Его пресс-секретарь сообщил, что тот предложил сохранить в Конституции страны пункт о суверенитете автономии. Президент Узбекистана учитывает мнения жителей региона и то, что процесс обсуждения изменений в Основной закон продолжается, заявили в его пресс-службе.

Кроме изменений в статусе региона, согласно поправкам к Конституции, президент сможет занимать должность в течение семи лет, а не пяти, как сейчас.

Узбекистан, где проживает около 35 миллионов человек, является самой густонаселенной страной Центральной Азии. Каракалпакстан — автономная республика на северо-западе Узбекистана, крупнейший по площади регион страны, занимающий 40% ее территории. Население региона в начале 2022 года составило около 2 миллионов человек.

Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Акция протеста Конституция Узбекистан Протесты

Эксклюзивы НВ

25-летний Герман Баринов приехал воевать за Украину в начале марта и планирует оставаться тут до победы (Фото:DR)
Чтобы выжить, воюй как украинец /
Эстонец, прилетевший из Австралии сражаться за Украину, — об особой тактике ВСУ
3 июля, 09:05
События
Роберт Таибби: «Иногда пауза необходима для перезагрузки отношений» (Фото:lightwavemedia/Depositphotos)
Иногда это необходимо. Четыре причины разъехаться
Роберт Таибби
Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Это очень опасно. Что сделает Путин, если ситуация для него ухудшится

Если Путин эту войну проиграет (а без ядерного оружия он ее проиграет), то ему конец

2 июля, 23:10
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X