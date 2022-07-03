В Узбекистане прошли протесты из-за поправок к Конституции, ограничивающих статус автономной республики. После них президент передумал 3 июля, 09:09 В автономной республике Каракалпакстан тысячи человек вышли на протесты из-за поправок в Конституцию Узбекистана (Фото:Makan.uz/Telegram)

В Узбекистане начались массовые протесты после публикации нового проекта Конституции, где исключается суверенный статус автономной республики Каракалпакстан и ее право на выход из состава страны. После них президент отказался от таких планов.



Об этом сообщает DW.

В знак протеста 1 июля на улицы вышли тысячи человек, некоторые демонстранты пытались штурмовать здания местных органов власти в столице Каракалпакстана Нукусе. Причиной митингов стал проект поправок к Конституции, предлагающий ликвидировать суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава страны путем референдума.

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В МВД Узбекистана протесты назвали «провокациями» и «беспорядками», сообщив о задержанных. В течение последней недели власти также ограничили доступ к Интернету в Каракалпакстане.

Как пишет DW, демонстрации стали самым большим вызовом для правления президента Узбекситана Шавката Мирзиёева. В субботу, 2 июля, он посетил Нукус, где провел переговоры с местными законодателями. Правительство объявило чрезвычайное положение в регионе, которое продлится в течение месяца.

Позже в офисе Мирзиёева заявили, что изменения по статусу Каракалпакстана следует исключить из предложенной реформы. Его пресс-секретарь сообщил, что тот предложил сохранить в Конституции страны пункт о суверенитете автономии. Президент Узбекистана учитывает мнения жителей региона и то, что процесс обсуждения изменений в Основной закон продолжается, заявили в его пресс-службе.

Кроме изменений в статусе региона, согласно поправкам к Конституции, президент сможет занимать должность в течение семи лет, а не пяти, как сейчас.



Узбекистан, где проживает около 35 миллионов человек, является самой густонаселенной страной Центральной Азии. Каракалпакстан — автономная республика на северо-западе Узбекистана, крупнейший по площади регион страны, занимающий 40% ее территории. Население региона в начале 2022 года составило около 2 миллионов человек.



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