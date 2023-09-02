Размер имеет значение. Население Индии опередило китайское и продолжает расти — идет ли демографический бум на пользу стране? 2 сентября, 09:23 NV Премиум ЛЮДНОЕ МЕСТО: В часы пик железнодорожный вокзал Мумбаи превращается в муравейник: в городах 1,43-миллиардной Индии транспортная инфраструктура с трудом справляется с растущим спросом (Фото:Sankhadeep Banerjee / NurPhoto via Reuters)

Отсутствие коммунальных благ, загрязненная окружающая среда, дорогое образование и медицина — лишь часть вызовов, с которыми сталкивается самая населенная страна мира. Впрочем, в вызовах кроются возможности, утверждают индийские экономисты, с которыми пообщался NV.

Профессор Бисваджит Дхар живет в благополучном районе Дели и пользуется всеми благами цивилизации. Впрочем, стоит отойти на полтора километра от его дома, и вы попадете в трущобы, где в тесных жилищах нет ни туалетов, ни водопровода, а к единственному в общине крану стоит длинная очередь.

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Хотя индийские власти и заявляли о решении проблемы публичной дефекации в Индии, на самом деле этого не произошло, констатирует Дхар. Да и с электричеством в бедных районах Дели проблемы: туда подают слишком низкое напряжение, которое летом не позволяет включить даже вентилятор.