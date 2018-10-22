Ураган Вилла в Тихом океане достиг максимальной категории

Ураган Вилла, который приближается к побережью Мексики, достиг максимальной пятой категории.
Об этом сообщается на сайте Национального центра США по слежению за ураганами.
Скорость ветра урагана в Тихом океане составляет почти 260 километров в час.
По данным центра, ураган может выйти на сушу вдоль юго-западного побережья Мексики во вторник или в среду утром.
Ожидается, что ураган Вилла принесет с собой разрушительный штормовой ветер. У побережья штормовой вал будет сопровождаться большими и разрушительными волнами. Также ожидается, что Вилла принесет сильные дожди, которые могут привести к катастрофическим наводнениям.
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