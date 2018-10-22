Ураган Вилла в Тихом океане достиг максимальной категории

Ураган Вилла может обрушиться на берег уже во вторник

Ураган Вилла, который приближается к побережью Мексики, достиг максимальной пятой категории.

Об этом сообщается на сайте Национального центра США по слежению за ураганами.

Скорость ветра урагана в Тихом океане составляет почти 260 километров в час.

По данным центра, ураган может выйти на сушу вдоль юго-западного побережья Мексики во вторник или в среду утром.

Ожидается, что ураган Вилла принесет с собой разрушительный штормовой ветер. У побережья штормовой вал будет сопровождаться большими и разрушительными волнами. Также ожидается, что Вилла принесет сильные дожди, которые могут привести к катастрофическим наводнениям.