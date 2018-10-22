22 октября 2018, понедельник

Ураган Вилла в Тихом океане достиг максимальной категории

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ураган Вилла может обрушиться на берег уже во вторник
Фото: National Oceanic and Atmospheric Administration

Ураган Вилла может обрушиться на берег уже во вторник

Ураган Вилла, который приближается к побережью Мексики, достиг максимальной пятой категории. 

Об этом сообщается на сайте Национального центра США по слежению за ураганами.

Скорость ветра урагана в Тихом океане составляет почти 260 километров в час.

По данным центра, ураган может выйти на сушу вдоль юго-западного побережья Мексики во вторник или в среду утром.

Ожидается, что ураган Вилла принесет с собой разрушительный штормовой ветер. У побережья штормовой вал будет сопровождаться большими и разрушительными волнами. Также ожидается, что Вилла принесет сильные дожди, которые могут привести к катастрофическим наводнениям.

Журнал Новое Время №38

— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюжетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове