Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
В понедельник, 20 мая, умер австрийский гонщик, трехкратный чемпион мира в гонках Формулы-1 Ники Лауда.
Как передает DW, об этом сообщил адвокат и представитель семьи гонщика.
«С глубокой печалью сообщаем, что Ники скончался в окружении своей семьи в понедельник», — говорится в сообщении.
Лауда умер на 71-м году жизни.
Гонщик трижды становился чемпионом Формулы-1 (1975, 1977, 1984).
В 1976 году он попал в аварию и получил многочисленные ожоги и повреждения внутренних органов. Несмотря на страшные травмы, австриец вернулся в гонки спустя шесть недель. Шрамы после аварии Лауда прикрывал красной кепкой, которая стала его визитной карточкой.
В последние годы Лауда занимался бизнесом, в том числе авиаперевозками. С сентября 2012 года он был председателем наблюдательного совета команды Формулы-1 Мерседес.