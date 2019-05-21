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Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда

Сегодня, 05:18
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Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда - фото

REUTERS/Uli Deck

Ники Лауда умер на 71-м году жизни

В понедельник, 20 мая, умер австрийский гонщик, трехкратный чемпион мира в гонках Формулы-1 Ники Лауда.

Как передает DW, об этом сообщил адвокат и представитель семьи гонщика.

«С глубокой печалью сообщаем, что Ники скончался в окружении своей семьи в понедельник», — говорится в сообщении.

Лауда умер на 71-м году жизни.

Гонщик трижды становился чемпионом Формулы-1 (1975, 1977, 1984).

В 1976 году он попал в аварию и получил многочисленные ожоги и повреждения внутренних органов. Несмотря на страшные травмы, австриец вернулся в гонки спустя шесть недель. Шрамы после аварии Лауда прикрывал красной кепкой, которая стала его визитной карточкой.

В последние годы Лауда занимался бизнесом, в том числе авиаперевозками. С сентября 2012 года он был председателем наблюдательного совета команды Формулы-1 Мерседес.

Теги:   Гонщик Формула-1

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