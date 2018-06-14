14 июня 2018, четверг

Умер Станислав Говорухин

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Станислав Говорухин

Станислав Говорухин

В России умер российский режиссер, глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин.

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает Интерфакс.

"В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин", - сказал Володин.

Говорухину было 82 года.

13 июня его госпитализировали в Центральную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии.

За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе Вертикаль, Десять негритят, Ворошиловский стрелок, Благословите женщину, Место встречи изменить нельзя и другие.

В 2014 году Говорухин поддержал аннексию Крыма и заявил, что он в принципе никогда не был украинским, так как всегда был населен русскими людьми. По его мнению, Россия правильно сделала, что вернула "свои территории".

Он также заявлял, что часто сталкивался с украинским национализмом в Одессе и на себе прочувствовал, что такое "бандеровщина". 

Режиссер был включен в список невъездных в Украине на основании обращения СБУ как лицо, создающее угрозу национальной безопасности Украины.

 

 

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