02 октября 2018, вторник

Умер Роман Карцев

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Роману Карцеву было 79 лет

Роману Карцеву было 79 лет

Умер эстрадный артист Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац), о его смерти сообщила в Facebook жена Михаила Жванецкого Наталья.

Вскоре информацию о смерти Карцева подтвердила его внучка Вероника Евстигнеева.

"Дедушка скончался сегодня рано утром", - сказала она российскому агентству ТАСС.

Роману Карцеву было 79 лет. О причинах смерти артиста не сообщается.

Роман Карцев - артист эстрады, театра и кино родом из Одессы. Был актером Ленинградского театра миниатюр (ныне Театр эстрады имени А.И. Райкина), Театра миниатюр при Одесской филармонии, Театра Эрмитаж, Театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Помимо театра артист снимался в кино. В частности, сыграл в фильмах Собачье сердце, Небеса обетованные, Старые клячи и в телесериале Мастер и Маргарита.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове