Умер посол России в Португалии

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Олег Белоус

Олег Белоус

Во вторник, 8 мая, в Лиссабоне на 67 году жизни умер посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоус.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Белоус внес большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы", - сказано в сообщении.

Послом России в Португалии он был назначен в начале 2013 года.

Ранее сообщалось, что январе прошлого года умер посол России в Индии.

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