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Умер последний участник антинацистского восстания в Варшавском гетто

Сегодня, 11:58
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Симха Ротем в 2014 году

В Израиле в возрасте 94 лет умер последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер), сообщает DW.

Он был членом подпольной Еврейской боевой организации, поднявшей в апреле 1943 года восстание против произвола нацистов и депортации евреев в лагеря смерти. 

Известный под псевдонимом Казик, Симха Ротем сражался вместе с бойцами сопротивления, пытался наладить контакты между отрядами и другими организациями, а также часто был связным между подпольщиками на территории Варшавского гетто и подразделениями за его пределами.

Борьба жителей гетто и Еврейской боевой организации против режима длилась почти месяц. После подавления восстания тысячи евреев депортировали в лагерь смерти в Треблинке, сожгли заживо или расстреляли. Симха Ротем был одним из немногих, кому удалось сбежать. Побег оставшихся в живых членов Еврейской боевой организации удалось организовать  с помощью польских инженеров, которые хорошо знали канализацию города.

Восстание в Варшавском гетто сегодня называют самым масштабным примером борьбы евреев за время Второй Мировой войны. Симха Ротем также участвовал в Варшавском восстании 1944 года. В 1946 году он переехал в Иерусалим.

Теги:   Восстание Варшава Нацизм Вторая мировая война Израиль

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