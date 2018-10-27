Умер последний корги королевы Елизаветы II

В Виндзорском замке умер последний собака породы корги, который принадлежал королеве Великобритании Елизавете II.
Об этом сообщает Daily Express.
Так, 12-летний пес по кличке Виспер умер от болезни, которая начала прогрессировать несколько недель назад.
Как известно, первый корги появился в Елизаветы II еще в 1933 году и с тех пор у нее было 30 собак этой породы.
Ранее Елизавета II заявила, что заводить новых питомцев не будет. Она переживает, что после ее смерти за животными будет некому присмотреть.
Сейчас у нее остались две собаки - Кэнди и Вулкан, метисы корги и таксы.
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