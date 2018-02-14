Умер лидер оппозиции Зимбабве Цвангираи

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Морган Цвангираи умер в возрасте 65 лет

Морган Цвангираи умер в возрасте 65 лет

В среду, 14 февраля, умер лидер оппозиции Зимбабве Морган Цвангираи.

Как сообщает Reuters, Цвангираи скончался в возрасте 65 лет после продолжительной борьбы с раком.

"Я могу подтвердить, что он умер этим вечером. Об этом сообщила его семья", - сказал Элиас Мудзури, вице-президент партии Цвангираи Движение за демократические перемены.

Морган Цвангираи - бывший премьер-министр Зимбабве и один из главных оппонентов экс-президента Роберта Мугабе.

Цвангираи вернулся в Зимбабве в ноябре 2017 года, когда в стране разгорелся конфликт между военным блоком и Робертом Мугабе. Кризис в стране закончился отставкой 93-летнего президента, который был у власти последние 37 лет.

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