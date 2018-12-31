Умер член правительства РФ
Официальный сайт Министерства транспорта РФ сообщает, что в возрасте 63 лет умер заместитель министра транспорта России Сергей Аристов.
В министерстве отметили, что "транспортный комплекс России понес невосполнимую утрату".
Сергей Аристов (1955-2018) - после окончания учебы в Свердловском юридическом институте по специальности Правоведение работал в Генпрокуратуре РФ. В 2002 году был назначен заместителем министра путей сообщения, а с 2004 - заместителем министра транспорта России.
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