Умер член правительства РФ Сегодня, 03:20 206 Цей матеріал також доступний українською Сергей Аристов Фото: ТАСС

Официальный сайт Министерства транспорта РФ сообщает, что в возрасте 63 лет умер заместитель министра транспорта России Сергей Аристов.

В министерстве отметили, что "транспортный комплекс России понес невосполнимую утрату".

Сергей Аристов (1955-2018) - после окончания учебы в Свердловском юридическом институте по специальности Правоведение работал в Генпрокуратуре РФ. В 2002 году был назначен заместителем министра путей сообщения, а с 2004 - заместителем министра транспорта России.

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