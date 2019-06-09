Умер брат Хиллари Клинтон Сегодня, 02:12 Цей матеріал також доступний українською The New York Times Тони Родхем The New York Times

Американский политик Хиллари Клинтон заявила о том, что на 66-м году жизни умер ее младший брат Тони Родхем.

«Мы потеряли моего брата Тони прошлой ночью. Трудно найти слова, мою голову сегодня переполняют воспоминаниями о нем. Когда он входил в комнату, он освещал ее смехом. Он был добрым, щедрым и замечательным мужем для Меган и отцом для Зака, Саймона и Фионы. Нам всем будет очень его не хватить», — заявила Клинтон.

