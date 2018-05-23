Умер американский писатель Филип Рот

Филип Рот скончался на 86-м году жизни

В США на 86-м году жизни умер всемирно известный американский писатель, автор более 25 романов Филип Рот.

Информацию о смерти писателя подтвердила газете New York Times его подруга Джудит Турман.

По ее словам, причиной смерти стала хроническая сердечная недостаточность.

Рот написал более 25 романов. Его первый сборник рассказов был опубликован в 1959 году. В 1998 году писатель удостоился Пулитцеровской премии за роман Американская пастораль.

Всемирную известность Роту принесли романы Случай Портного, Освобожденный Цукерман, Наплевательство, Заговор против Америки и другие.

Рот был претендентом на Нобелевскую премию по литературе, однако не получил ее.

Также он был лауреатом международной Букеровской премии (2011), кроме того дважды получил американскую литературную премию ПЕН.

В 2010 году ему вручили Национальную гуманитарную медаль США за особый вклад в гуманитарную науку.

В 2014 году писатель дал интервью, в котором заявил, что это его последнее выступление на телевидении.