Умер актер Сергей Юрский Сегодня, 09:01 571 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Сергею Юрскому было 83 года Радио Свобода

В Москве на 84-м году жизни умер советский и российский актер Сергей Юрский.

Об этом Интерфаксу сообщила дочь артиста.



"Сергей Юрьевич долго болел и скончался в Москве несколько часов назад", - сказала она.

В декабре сообщалось, что актер был госпитализирован в инфекционное отделение больницы.

Юрский за свою карьеру сыграл множество ролей в Большом драматическом театре имени Горького и Театре имени Моссовета.

В кино он известен ролями в фильмах Золотой теленок, Место встречи изменить нельзя, Республика ШКИД, Любовь и голуби и других.