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Умер актер Сергей Юрский

Сегодня, 09:01
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Радио Свобода

Сергею Юрскому было 83 года

В Москве на 84-м году жизни умер советский и российский актер Сергей Юрский.

Об этом Интерфаксу сообщила дочь артиста.

"Сергей Юрьевич долго болел и скончался в Москве несколько часов назад", - сказала она.

В декабре сообщалось, что актер был госпитализирован в инфекционное отделение больницы.

Юрский за свою карьеру сыграл множество ролей в Большом драматическом театре имени Горького и Театре имени Моссовета.

В кино он известен ролями в фильмах Золотой теленок, Место встречи изменить нельзя, Республика ШКИД, Любовь и голуби и других. 

Теги:   Москва Россия

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