Умер актер Сергей Юрский
В Москве на 84-м году жизни умер советский и российский актер Сергей Юрский.
Об этом Интерфаксу
сообщила дочь артиста.
"Сергей Юрьевич долго болел и скончался в Москве несколько часов назад", - сказала она.
В декабре сообщалось, что актер был госпитализирован в инфекционное отделение больницы.
Юрский за свою карьеру сыграл множество ролей в Большом драматическом театре имени Горького и Театре имени Моссовета.
В кино он известен ролями в фильмах Золотой теленок, Место встречи изменить нельзя, Республика ШКИД, Любовь и голуби и других.