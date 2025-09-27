В Японии арестовали украинского YouTube-блогера, который вел эфир в зоне отчуждения ядерной станции Фукусима-1

В Японии арестовали украинского ютубера с более 6,5 миллиона подписчиков после того, как он вел прямой эфир своего проникновения в дом в зоне отчуждения ядерной станции Фукусима-1 .

Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на полицию и СМИ.

Отмечается, что вместе с ним задержали еще двух украинцев.

«Украинский ютубер с более 6,5 миллиона подписчиков был арестован в Японии после того, как в прямом эфире транслировал свое проникновение в дом в ядерной зоне отчуждения Фукусимы», — говорится в сообщении издания в субботу.

Реклама

Арест, который, как сообщается, произошел в среду, 24 сентября, в районе, объявленном запретной зоной после ядерной катастрофы 2011 года. Украинцев арестовали за проникновение в незанятый дом в городе Окума в префектуре Фукусима. «Сотрудники полиции обнаружили подозреваемых согласно информации, предоставленной гражданином, и арестовали их на месте преступления», — сказал представитель полиции.

После катастрофы на Фукусиме, вызванной мощным землетрясением и последующим цунами, 12 процентов префектуры стали закрытой зоной, около 165 000 человек покинули свои дома или по приказу об эвакуации, или добровольно. Хотя многие районы уже объявили безопасными, некоторые все еще считаются запретными, в частности место, где украинцы проводили свой стрим.

В посольстве Украины в Японии назвали действия украинских граждан недопустимыми. Там также извинились перед японскими гражданами, которых возмутили блогеры.

«Убеждены, что этот досадный случай не должен ставить под сомнение чувство благодарности украинцев за дружбу и искреннюю помощь японского народа Украине во времена тяжелых испытаний», — говорится в заметке.

Бывший посол Украины в Японии Сергей Корсунский также попросил прощения за инцидент от имени арестованных украинцев.

«Я глубоко потрясен этой новостью. Я хотел бы извиниться за это преступление, совершенное украинцами. Этого не должно было произойти», — написал он.

В фейсбуке Корсунский добавил, что подобные случаи являются «очень плохим сигналом».

«Мне трудно понять, как эти персонажи вообще попали в Японию, и как им пришла в голову мысль залезть в чужой дом. Да, в зоне вокруг Фукусимы много заброшенного жилья. Но оно стоит нетронутым и оберегается полицией так, будто там живут люди. Потому что дом для японцев — это не просто место, это часть души», — говорится в его заметке.