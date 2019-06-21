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В Турции украинский турист избил отца до смерти

Вчера, 22:08
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В Турции украинский турист избил отца до смерти - фото

Анадолу

Украинца проверяют на вменяемость

В курортном турецком городе Анталья арестовали туриста из Украины по подозрению в убийстве собственного отца.

Как сообщает Анадолу, 23-летний М. Дарменке вместе со своим 80-летним отцом поселился в одном из отелей в районе Аланья. Во время ссоры с отцом он избил его до смерти.

После ареста украинского туриста направили на экспертизу в психиатрическую больницу в Адане.

В своих показаниях украинец заявил, что бросил отца на пол и начал избивать, чтобы освободить его от власти дьявола.

«Мы не ладили. Я видел в своем отце дьявола… Я не сожалею, что убил отца», — цитирует его слова Sabah.

Теги:   Украинские туристы Турция

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