В Турции украинский турист избил отца до смерти Вчера, 22:08 Цей матеріал також доступний українською Анадолу Украинца проверяют на вменяемость Анадолу

В курортном турецком городе Анталья арестовали туриста из Украины по подозрению в убийстве собственного отца.

Как сообщает Анадолу, 23-летний М. Дарменке вместе со своим 80-летним отцом поселился в одном из отелей в районе Аланья. Во время ссоры с отцом он избил его до смерти.

После ареста украинского туриста направили на экспертизу в психиатрическую больницу в Адане.

В своих показаниях украинец заявил, что бросил отца на пол и начал избивать, чтобы освободить его от власти дьявола.

«Мы не ладили. Я видел в своем отце дьявола… Я не сожалею, что убил отца», — цитирует его слова Sabah.