С 1 ноября. Власти Швейцарии ограничат искателям убежища заграничные поездки, у украинцев особый статус

Как сообщают чиновники, с 1 ноября лица, ищущие убежища в Швейцарии как беженцы, за некоторыми исключениями, не будут иметь права выезжать за границу, в частности в страны Шенгенского соглашения и в свои родные страны (Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS)

Власти Швейцарии приняли решение ограничить с 1 ноября для искателей убежища в стране возможность путешествовать — при этом украинцы под запрет не попадут.

Об этом 22 октября сообщает швейцарское издание SRF.

Как сообщают чиновники, с 1 ноября лица, ищущие убежища в Швейцарии в качестве беженцев, за некоторыми исключениями, не будут иметь права выезжать за границу, в том числе в страны Шенгенского соглашения и в свои родные страны.

Реклама

Согласно постановлению, принятому парламентом страны, Государственный секретариат по миграции (SEM) будет разрешать такие поездки только в исключительных случаях — по типу смерти или серьезных болезней родственников. В этом случае будет разрешена поездка до 30 дней, уточнили чиновники.

Кроме того, в Швейцарии беженцам будут разрешать поездку в родную страну для того, чтобы решать вопросы имущества или образования и для того, если поездка необходима для их трудоустройства на швейцарской территории.

«Беженцы из Украины освобождаются от запрета на выезд. В будущем они смогут находиться в Украине 15 дней в полугодие. Правительство открыло консультации по соответствующим изменениям в постановлении. Они продлятся до начала февраля 2026 года», — уточнили в SRF.

Ранее сообщалось, что власти Швейцария с 1 ноября изменят правила предоставления статуса защиты (Status S) для украинских беженцев, поскольку Федеральный совет страны принял новый подход к процедуре предоставления временной защиты.

Теперь по требованию парламента, правительство Швейцарии должно учитывать разницу между регионами — определяя, куда возвращение считается безопасным, а куда — нет.

В частности, швейцарские чиновники определили регионы Украины, возвращение в которые считается безопасным — Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

Новые правила вступят в силу с 1 ноября 2025 года. В то же время они не будут касаться тех украинцев, которые уже получили статус защиты в Швейцарии. Кроме того, Федеральный совет принял решение, что отмена статуса защиты для украинцев не произойдет раньше марта 2027 года, подытожили чиновники.