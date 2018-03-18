Удерживаемого в РФ украинского политзаключенного Кольченко поместили в штрафной изолятор

Гражданина Украины Александра Кольченко, который на сегодняшний день удерживается в российской тюрьме, перевели в штрафной изолятор на 13 суток. Об этом сообщает правозащитница Татьяна Щур.

В ШИЗО Кольченко поместили 8 марта. Однако известно об этом стало только 16 марта, когда к политзаключенному пришел адвокат. Александра перевели в штрафной изолятор за "передвижение без охраны" по местам, где осужденные, как правило, могут ходить без надсмотра: в библиотеку, в столовую.

Это формальный повод наказать осужденного, но он применяется только тогда, когда это выгодно начальству тюрьмы, сообщает правозащитница.

"Напомню, что Кольченко недавно отсидел в ШИЗО 10 суток в Новый год за «нарушение формы одежды», не пришил бирку с фамилией на одежду, временно заменяющую выстиранный к празднику бушлат. (Поместили его туда как раз после новогодней поздравительной телеграммы из МИД Украины. ) Это называется «усиление». Оно проводится ко всем праздникам, датам, событиям, вроде выборов, визитов, фестивалей", – отмечает Щур.

Также сообщается, что перед этим Кольченко направили долгожданную передачу необходимую заключенному, у которого врачи констатировали проблемы с сердечным ритмом.

Напомним, 25 августа 2016 года украинец Александр Кольченко получил в РФ 10 лет строгого режима по обвинению в организации и участии в террористическом сообществе, а также подготовке теракта на территории аннексированного Крыма.