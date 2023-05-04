«Привет» от так называемых «башен». Кому выгодна «атака» БПЛА на московский Кремль — отвечает политолог 4 мая, 18:41 NV Премиум Купол Сенатского дворца в Кремле после удара БПЛА, 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Игорь Рейтерович, политолог, рассказал Radio NV версии, кто мог стоять за атакой БПЛА по Кремлю и кому выгоден подобный инцидент в борьбе за власть на территории Российской Федерации или в попытке «мобилизовать» российское общество.

Версии по организаторам « атаки» на Кремль

Вопросов на сегодняшний день действительно очень много. В этом контексте, мне кажется, три версии следует рассматривать. Прежде всего версия — это какие-то условные российские партизаны. Она, кстати, публично была озвучена, об этом говорили. Хотя здесь есть определенные вопросы и определенные сомнения в возможности вообще организовать это даже в Москве и запустить этот беспилотник непосредственно неподалеку от того места, где потом произошли эти взрывы.

Видео дня