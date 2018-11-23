23 ноября 2018, пятница

У жителей Кубы появился доступ к Twitter

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Жители Кубы получили доступ в Twitter
pixabay.com

Жители Кубы получили доступ в Twitter

Жители Кубы впервые смогли создавать аккаунты в Twitter на территории страны, это стало возможно после того, как социальная сеть начала распознавать телефонный код островного государства.

Ранее кубинцы не могли подтвердить подлинность своих аккаунтов и активировать их через СМС-сообщения, поскольку международный телефонный код страны отсутствовал в списке Twitter, сообщает газета Juventud Rebelde.

Впрочем, некоторые функции соцсети все еще остаются недоступными для жителей Кубы. В частности, раздел актуальные темы, который позволяет отслеживать самые обсуждаемые события местного сегмента Twitter.

До ноября 2018 года кубинцы могли пользоваться Twitter только с помощью иностранных мобильных номеров.

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