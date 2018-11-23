У жителей Кубы появился доступ к Twitter

Жители Кубы впервые смогли создавать аккаунты в Twitter на территории страны, это стало возможно после того, как социальная сеть начала распознавать телефонный код островного государства.

Ранее кубинцы не могли подтвердить подлинность своих аккаунтов и активировать их через СМС-сообщения, поскольку международный телефонный код страны отсутствовал в списке Twitter, сообщает газета Juventud Rebelde.

Впрочем, некоторые функции соцсети все еще остаются недоступными для жителей Кубы. В частности, раздел актуальные темы, который позволяет отслеживать самые обсуждаемые события местного сегмента Twitter.

До ноября 2018 года кубинцы могли пользоваться Twitter только с помощью иностранных мобильных номеров.