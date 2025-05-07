В Ватикане начался конклав, на котором выберут нового Папу

Люди собрались на площади Святого Петра, чтобы посмотреть на кардиналов, которые собрались в Сикстинской капелле (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)

Как добавляет CNN, двери Сикстинской капеллы закрыты для посторонних. Там будут голосовать 133 кардинала. Также, чтобы гарантировать полную секретность, Сикстинская капелла будет полностью заблокирована на время конклава.

Ранее сообщалось, что все 133 кардинала находились в Сикстинской капелле и были готовы к началу конклава.

Конклав 7 мая 2025 года — это 26-й конклав, который состоится в Сикстинской капелле. Он также будет 76-м подобным мероприятием в традиционном формате, который в своих главных принципах был основан Папой Григорием X в 1274 году. Его собственные «выборы» растянулись на рекордные два года и два месяца, поэтому впоследствии именно Григорий X установил требование по изоляции кардиналов во время голосования и ограничения внешнего влияния на них. Самый быстрый конклав состоялся в 1503 году, когда Папа Юлий II был избран всего за несколько часов.

Обычно конклавы длятся несколько дней. Папу Франциска избрали относительно быстро: он был избран 13 марта 2013 года после пяти туров голосования менее чем за два дня.

Ранее на крыше Сикстинской капеллы в Ватикане установили дымоход, который используют во время конклава. Также были установлены две чугунные печи, размещенные в 30 метрах ниже.

Установленный дымоход — единственный канал связи между кардиналами и внешним миром. Если ни один из кандидатов не получит необходимого большинства в две трети голосов, из трубы пойдет черный дым. Если Папу изберут — появится белый дым.

