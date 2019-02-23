У границ Венесуэлы прошел благотворительный концерт Сегодня, 00:27 325 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Концерт прошел в Колумбии ЕРА

В пятницу, 22 февраля, в Колумбии вблизи границ с Венесуэлой прошел благотворительный концерт, целью которого было собрать 10 миллионов долларов для покупки гуманитарной помощи.

Одним из организаторо стал британский бизнесмен Ричард Брэнсон, передает The Miami Herald.

"Люди умирают в Венесуэле каждый день из-за отсутствия базовых медикаментов. Каждый день тысячи людей приходят сюда через границу", - заявил Брэнсон

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Всего во время концерта выступили более 30 артистов. Среди них был и Луис Фонси, известный по исполнению песни Despacito.