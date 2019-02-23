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У границ Венесуэлы прошел благотворительный концерт

Сегодня, 00:27
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ЕРА

Концерт прошел в Колумбии

В пятницу, 22 февраля, в Колумбии вблизи границ с Венесуэлой прошел благотворительный концерт, целью которого было собрать 10 миллионов долларов для покупки гуманитарной помощи.

Одним из организаторо стал британский бизнесмен Ричард Брэнсон, передает The Miami Herald. 

"Люди умирают в Венесуэле каждый день из-за отсутствия базовых медикаментов. Каждый день тысячи людей приходят сюда через границу", - заявил Брэнсон

Концерт Venezuela Aid Live

В Колумбии прошел концерт в поддержку жителей Венесуэлы

ЕРА

Всего во время концерта выступили более 30 артистов. Среди них был и Луис Фонси, известный по исполнению песни Despacito.

Теги:   Концерт Колумбия Венесуэла

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