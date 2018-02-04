У берегов Африки пропал танкер с топливом

В последний раз экипаж Marine Express выходил на связь вечером 31 января

У берегов государства Бенин в Западной Африке пропал танкер Marine Express с 22 индийскими моряками на борту, передает телеканал NDTV.

В последний раз танкер выходил на связь вечером 31 января по индийскому времени, тогда судно встало на якорь у берегов Бенина.

По данным СМИ, зарегистрированное в Панаме судно перевозило около 13,5 тысячи тонн топлива на общую сумму 8,1 миллиона долларов.

Как предполагают индийские власти, судно могли захватить пираты, которые будут пытаться присвоить себе груз или требовать выкуп за моряков. До настоящего времени эта версия не получила подтверждения.

Как отмечается, специалисты продолжают устанавливать местонахождение пропавшего танкера и членов экипажа.

Напомним, у берегов Китая взорвался танкер с нефтью, который загорелся 4 дня назад.