Турция начала подготовку к дальнейшим действиям на севере Сирии – Эрдоган

Турция начала подготовку к очистке от боевиков северных сирийских районов Айн-эль-Араб, Рас-эль-Айн и Тель-Абиад до иракской границы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Турции также добавил, что планирует очистить Ирак от боевиков.

Эрдоган заявил, что Турция не намерена наносить ущерб солдатам союзных стран, расположенным в регионе, однако она не может позволить боевикам свободно бродить.

Вооруженные силы Соединенных Штатов располагаются рядом с курдскими Отрядами народной самообороны в Манбидже (Сирия), против которых военные силы Турции ведут боевые действия.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал скорый вывод американских военных из Сирии.