Томас Фридман
Трамп и win-win. Что нужно знать о Китае и США
Тарас Прохасько
Новый украинец Зеленский
Зоя Казанжи
10 шагов Зеленского за первые два дня
Виталий Сыч
Жестко зашел. Что я думаю о первых указах Зеленского
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Тупой и плохо подготовленный: Трамп ответил Тиллерсону на обвинения о встрече с Путиным

Вчера, 21:43
2226
Цей матеріал також доступний українською
Тупой и плохо подготовленный: Трамп ответил Тиллерсону на обвинения о встрече с Путиным - фото

REUTERS/Carlos Barria

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон «тупой, как камень».

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

Таким образом Трамп ответил на обвинения в свой адрес в неподготовленности ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Рекс Тиллерсон, человек „тупой как камень“ и совершенно плохо подготовленный для того, чтобы быть госсекретарем, придумал (кстати, он был уволен) историю, в которой Владимир Путин был лучше подготовлен ко встрече в Гамбурге, в Германии, чем я. Не думаю, что Путин с этим согласится», — написал Трамп.

Напомним, что бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время закрытой встречи с законодателями заявил, что российский президент был лучше подготовлен, чем американский лидер, к их первой встрече в Гамбурге в июле 2017 года, и это поставило чиновников США в невыгодное положение.

Теги:   Рекс Тиллерсон США Дональд Трамп

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 14:19

img
Анализ проблемы. Для чего в Украине будут вести учет ДТП
Политика

Вчера, 19:20

img
Выборы в Раду: партию Слуга народа возглавит Разумков
Другое

Сегодня, 02:27

img
Сборная Украины по баскетболу получила нового наставника — СМИ

Выбор редакции

Культура

Вчера, 09:45

img
«Когда начнется джихад, я тебе сообщу». Дневники Канн-2019
Политика

Вчера, 20:20

img
Лаятися краще як кацапи. Сергей Гусовский рассуждает о политике и рассказывает анекдот о советских вождях — интервью НВ
Люди

Вчера, 20:50

img
С войной модель кричащей роскоши уходит. Обед с Андреем Федоривым

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться