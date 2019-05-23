Тупой и плохо подготовленный: Трамп ответил Тиллерсону на обвинения о встрече с Путиным Вчера, 21:43 2226 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Дональд Трамп REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон «тупой, как камень».

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

Таким образом Трамп ответил на обвинения в свой адрес в неподготовленности ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Рекс Тиллерсон, человек „тупой как камень“ и совершенно плохо подготовленный для того, чтобы быть госсекретарем, придумал (кстати, он был уволен) историю, в которой Владимир Путин был лучше подготовлен ко встрече в Гамбурге, в Германии, чем я. Не думаю, что Путин с этим согласится», — написал Трамп.

Напомним, что бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время закрытой встречи с законодателями заявил, что российский президент был лучше подготовлен, чем американский лидер, к их первой встрече в Гамбурге в июле 2017 года, и это поставило чиновников США в невыгодное положение.