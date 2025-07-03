У острова Бали затонул паром, погибли четыре человека и десятки пропали без вести

В ночь на 3 июля возле Бали затонул паром с более 60 людьми на борту. Удалось спасти более 20 пассажиров, четыре — погибли.

Об этом сообщает Associated Press.

Катастрофа произошла в Явесском проливе между островами Ява и Бали. Через полчаса после выхода из порта Кетапанг затонул пассажирский паром KMP Tunu Pratama Jaya.

На борту находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовиков.

По предварительным данным, судно попало в шторм с волнами высотой до двух метров, что привело к опрокидыванию парома и его затоплению. Люди оказались в холодной воде в темноте, что значительно усложнило их спасение.

По состоянию на утро 3 июля удалось спасти 23 человека. Четверо пассажиров погибли. Около 40 человек все еще считаются пропавшими без вести.

На месте работают по меньшей мере девять спасательных судов, включая корабли береговой охраны, буксиры и надувные катера.