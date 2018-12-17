ЦИК Армении подвела окончательные итоги выборов Сегодня, 02:12 36 Цей матеріал також доступний українською Внеочередные выборы в Армении прошли 9 декабря

В воскресенье, 16 декабря, Центральная избирательная комиссия Армении подвела итоги досрочных парламентских выборов.

Победителем выборов стала партия премьер-министра Николы Пашиняна Мой шаг. За нее отдали голоса 70,42% (партия получит 88 мест в парламенте), передает Радио Свобода.

На втором месте партия Процветающая Армения (8,26%), которая получит 26 мест в парламенте.

Третье место заняла партия Лусавор Айастан (6,37%). Депутаты парти займут 18 мест в парламенте.

Остальные участники выборов не преодолели пятипроцентний барьер.

Явка на выборах составила 48,63%.

Напомним, 9 декабря, в Армении прошли внеочередные парламентские выборы.

Это первые общереспубликанские выборы после смены власти в Армении в апреле этого года, когда в результате мирных протестов премьер Саргсян, занимавший до этого пост президента в течение 10 лет, подал в отставку, а ему на смену пришел Пашинян.