Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
Питер Сантенелло
Как я спасся от боевиков
Гарик Корогодский
10 заповедей в бизнесе
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"

ЦИК Армении подвела окончательные итоги выборов

Сегодня, 02:12
36
Цей матеріал також доступний українською

Внеочередные выборы в Армении прошли 9 декабря

В воскресенье, 16 декабря, Центральная избирательная комиссия Армении подвела итоги досрочных парламентских выборов.

Победителем выборов стала партия премьер-министра Николы Пашиняна Мой шаг. За нее отдали голоса 70,42% (партия получит 88 мест в парламенте), передает Радио Свобода.

На втором месте партия Процветающая Армения (8,26%), которая получит 26 мест в парламенте.

Третье место заняла партия Лусавор Айастан (6,37%). Депутаты парти займут 18 мест в парламенте.

Остальные участники выборов не преодолели пятипроцентний барьер.

Явка на выборах составила 48,63%.

Напомним, 9 декабря, в Армении прошли внеочередные парламентские выборы.

Это первые общереспубликанские выборы после смены власти в Армении в апреле этого года, когда в результате мирных протестов премьер Саргсян, занимавший до этого пост президента в течение 10 лет, подал в отставку, а ему на смену пришел Пашинян.

 

Теги:   Армения

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 01:27

article_img
Тереза Мэй прокомментировала возможность нового референдума по Brexit

Читайте также

Научпоп

Вчера, 19:41

article_img
В Египте нашли нетронутую гробницу с отлично сохранившимися рисунками - находкам 4400 лет
Политика

Вчера, 18:44

article_img
Об Объединительном соборе, Путине и Медведчуке: главное с пресс-конференции Порошенко
Геополитика

Вчера, 15:23

article_img
Автокефалия на финишной прямой. Сколько в мире поместных церквей и какое место может получить Украинская церковь

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться