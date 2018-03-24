Трансгендерам запретили служить в армии США

Президент США Дональд Трамп утвердил меморандум, который запрещает трансгендерам поступать на службу в американскую армию.

Об этом передает Reuters.

"Люди с гендерной дисфорией не могут служить в армии США за исключением определенных ограниченных ситуаций", - говорится в меморандуме.

Исключения могут быть только, если решение о принятии на службу трансгендеров принимают военные чиновники на местах.

Напомним, 27 февраля в США трансгендер впервые подписал официальный контракт с американской армией.