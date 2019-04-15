#
Фредерик Кемп
Мир, о котором мечтает Китай
Андрей Пионтковский
Путинский план победы
Павел Казарин
Любой ценой. В чем задача Зеленского
Ульяна Супрун
Вы – в информационном пузыре. Как выбраться?
Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Трамп собрал более $40 миллионов на свое переизбрание

15 апреля, 08:00
1814
Цей матеріал також доступний українською
Трамп собрал более $40 миллионов на свое переизбрание - фото

REUTERS/Jonathan Ernst

Трамп начал собирать деньги на свое переизбрание практически сразу после вступления в должность президента

Президент США Дональд Трамп за первый квартал 2019 года собрал более 30 миллионов долларов пожертвований на проведение своей предвыборной кампании.

Вместе с привлеченными ранее средствами размер бюджета избирательной кампании Трампа сейчас оценивается более чем в 40 миллионов долларов, сообщает CNN.

Средний взнос оценивается примерно в 34 доллара.

Сборы штаба Трампа превысили бюджеты демократов: сенатора от Вермонта Берни Сандерса (18,2 миллионов долларов) и сенатора от Калифорнии Камалы Харрис (12 миллионов долларов) Суммарно восемь потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии США собрали 65,8 миллионов долларов.

Трамп стал единственным президентом, который начал собирать деньги на переизбрание практически сразу после вступления в должность, в январе 2017 года. Именно тогда он подал документы на переизбрание, что позволило ему собирать средства в предвыборный фонд в течение всего времени своей работы.

Теги:   Дональд Трамп США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Вчера, 21:34

img
Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет - Макрон
Политика

Вчера, 16:52

img
Штабы Порошенко и Зеленского заключили соглашение об аренде с НСК Олимпийский
Футбол

Вчера, 21:39

img
Анонс матча Лиги чемпионов. Когда и где смотреть Манчестер Сити - Тоттенхэм

Выбор редакции

Страны

Вчера, 13:18

img
Трагедия Нотр-Дама: что известно о причинах пожара, утратах собора и шансах его восстановить
Политика

Вчера, 13:16

img
Опрос КМИС: Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 72% украинцев, Порошенко – 25%
Политика

Вчера, 16:16

img
Вместо Зеленского. Главное из дебатов Порошенко и Данилюка в эфире ICTV

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться