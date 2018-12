Трамп раскритиковал SNL за пародийный ролик с президентом

"Настоящий скандал всегда освещается однобоко часами на каналах вроде NBC и шоу Saturday Night Live, которые подыгрывают демократам. Это не более, чем реклама демократов и фейк. Может суды должны проверить законность всего этого?", - заявил Трамп.

A REAL scandal is the one sided coverage, hour by hour, of networks like NBC & Democrat spin machines like Saturday Night Live. It is all nothing less than unfair news coverage and Dem commercials. Should be tested in courts, can’t be legal? Only defame & belittle! Collusion?