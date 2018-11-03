03 ноября 2018, суббота

Трамп прокомментировал арест Болдуина

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Журналисты спросили Трампа, знает ли он о аресте актера

Журналисты спросили Трампа, знает ли он о аресте актера

Президент США Дональд Трамп прокомментировал арест актера Алека Болдуина, которого обвиняют в драке на парковке на Манхэттене.

Трамп прокомментировал арест актера в эфире CNBC.

"Я желаю ему удачи", - заявил Трамп.

Также сын президента Дональд дал комментарий после ареста Болдуина.

"Кого-либо еще шокирует этот кусок мусора? Как будто телефонные звонки к его дочери не были достаточно плохими. Он либерал, потому ему всегда дают второй шанс, который он тратит впустую", - заявил сын Дональда Трампа.

Напомним, полиция Нью-Йорка задержала известного актера Алека Болдуина, который стал участником конфликта на парковке на Манхэттене.

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