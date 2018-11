Трамп прокомментировал арест Болдуина

Президент США Дональд Трамп прокомментировал арест актера Алека Болдуина, которого обвиняют в драке на парковке на Манхэттене.

Трамп прокомментировал арест актера в эфире CNBC.

"Я желаю ему удачи", - заявил Трамп.

Также сын президента Дональд дал комментарий после ареста Болдуина.

"Кого-либо еще шокирует этот кусок мусора? Как будто телефонные звонки к его дочери не были достаточно плохими. Он либерал, потому ему всегда дают второй шанс, который он тратит впустую", - заявил сын Дональда Трампа.

Is anyone shocked at this piece of garbage anymore? As if the phone calls to his daughter weren’t bad enough. He’s a lib so he gets chance after chance to be decent but always fails!



Alec Baldwin Arrested After Fight Over Parking Spot | NBC New York https://t.co/lFQoNRp9J6