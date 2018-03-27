Трамп продлил указ Обамы о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие исполнительных указов санкций в ответ на хакерские атаки против Соединенных Штатов.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, действие нового этапа санкций вводится до 1 апреля 2019 года.

Ограничительные меры впервые были введены 1 апреля 2015 года президентом США Бараком Обамой. В конце декабря 2016 года их расширили. Вашингтон также выслал 35 российских дипломатов.

В объяснении пресс-службы Белого дома указывается, что хакерские атаки по-прежнему создают необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

Администрация Обамы ввела санкции в отношении ФСБ и ГРУ, а также трех компаний — ЦОР Security, Автономной некоммерческой организации Профессиональное объединение конструкторов систем информатики (АПО ПО КСИ) и Специальный технологический центр.

В частности, в санкционном списке оказался начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков.

Также под санкции попали россияне, осуществлявшие кибератаки, Евгений Богачев и Алексей Белан. Приводятся их никнеймы: Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon и Slavik у первого и Abyrvalg, Anthony Anthony, Fedyunya, M4G у второго.