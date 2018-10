Трамп предрек печальное будущее для CNN

Президент США заявил, что американский телеканал CNN может остаться не у дел после того как социальная сеть Facebook начала борьбу с фейковыми новостями.

"Facebook только что заявил, что настроил систему для чистки самого себя от фейковых новостей. Значит ли это, что CNN наконец-то останется не у дел?" - заявил Трамп.

Facebook has just stated that they are setting up a system to “purge” themselves of Fake News. Does that mean CNN will finally be put out of business?