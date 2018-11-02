02 ноября 2018, пятница

Трамп подвергся критике в США за антимигрантское видео

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Трампа критикуют за видео о мигрантах

Трампа критикуют за видео о мигрантах

В США президент страны Дональд Трамп подвергся критике из-за видеоролика, в котором говорится, что мигранты являются источником насилия, а представители Демократической партии только способствуют этому.

Как сообщает Reuters, 31 октября Трамп разместил у себя в Twitter ролик, смонтированный из видеозаписи суда над нелегалом из Мексики Луисом Бракамонтесом, который убил двух полицейских в 2014 году в Сакраменто, и кадров видео каравана мигрантов, который направляется к границе США.

В сопроводительных титрах подчеркивается, что именно демократы позволили Бракамонтесу въехать в США.

"Кого еще демократы позволят впустить в страну?" - говорится в видео. В конце ролика вставлена надпись: "Президент Дональд Трамп и республиканцы делают Америку безопасной снова!"

По информации СМИ, за эту политическую рекламу заплатила кампания Трампа.

Между тем, ряд влиятельных демократов раскритиковали президента за необоснованные обвинения. Среди них, в частности, глава Демократического национального комитета Том Перес, который охарактеризовал эту рекламу как "нагнетающую страх"

Одновременно с критикой выступили и представители республиканцев, обвинив американского президента в расколе общества.

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