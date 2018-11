Трамп подвергся критике в США за антимигрантское видео

В США президент страны Дональд Трамп подвергся критике из-за видеоролика, в котором говорится, что мигранты являются источником насилия, а представители Демократической партии только способствуют этому.

Как сообщает Reuters, 31 октября Трамп разместил у себя в Twitter ролик, смонтированный из видеозаписи суда над нелегалом из Мексики Луисом Бракамонтесом, который убил двух полицейских в 2014 году в Сакраменто, и кадров видео каравана мигрантов, который направляется к границе США.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G