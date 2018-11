Трамп поддержал снижение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что мировые цены на нефть должны быть ниже.

Он также выразил надежду, что страны ОПЕК не будут сокращать добычу нефти.

"Будем надеяться, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из текущего предложения!", - заявил Трамп.

Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply!