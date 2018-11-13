Трамп поддержал снижение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что мировые цены на нефть должны быть ниже.
Он также выразил надежду, что страны ОПЕК не будут сокращать добычу нефти.
"Будем надеяться, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из текущего предложения!", - заявил Трамп.
Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2018 г.
Ранее страны, входящие Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и представители не входящих в объединение государств выступили с заявлением, в котором не поддержали снижение цен на нефть.
Смотрите также
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
Комментарии
Правила комментирования