13 ноября 2018, вторник

Трамп поддержал снижение цен на нефть

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Трамп считает, что страны ОПЕК не должны сокращать добычу нефти

Трамп считает, что страны ОПЕК не должны сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что мировые цены на нефть должны быть ниже.

Он также выразил надежду, что страны ОПЕК не будут сокращать добычу нефти.

"Будем надеяться, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из текущего предложения!", - заявил Трамп.

Ранее страны, входящие Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и представители не входящих в объединение государств выступили с заявлением, в котором не поддержали снижение цен на нефть.

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