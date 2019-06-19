Трамп официально объявил о старте предвыборной кампании Сегодня, 08:01 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlo Allegri Трамп попробует во второй раз стать президентом США REUTERS/Carlo Allegri

Президент США Дональд Трамп официально заявил, что вступает в президентскую гонку и будет участвовать в выборах в ноябре 2020 года.

Об этом он сказал в ходе выступления перед своими сторонниками в Орландо в штате Флорида, сообщает DW.



Трамп предостерег своих сторонников от возможной победы кандидата от демократов.

«Нашими радикальными демократическими оппонентами движет ненависть, предрассудки и ярость», — заявил он.

Кроме Трампа, на пост президента США от Республиканской партии претендует лишь экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд. По мнению экспертов, у 73-летнего политика нет существенных шансов на победу.

При этом среди членов Демократической партии более 20 политиков уже объявили об участии в президентской гонке, среди которых в частности, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден и действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.