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Трамп официально объявил о старте предвыборной кампании

Сегодня, 08:01
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Трамп официально объявил о старте предвыборной кампании - фото

REUTERS/Carlo Allegri

Трамп попробует во второй раз стать президентом США

Президент США Дональд Трамп официально заявил, что вступает в президентскую гонку и будет участвовать в выборах в ноябре 2020 года.

Об этом он сказал в ходе выступления перед своими сторонниками в Орландо в штате Флорида, сообщает DW.

Трамп предостерег своих сторонников от возможной победы кандидата от демократов.

«Нашими радикальными демократическими оппонентами движет ненависть, предрассудки и ярость», — заявил он.

Кроме Трампа, на пост президента США от Республиканской партии претендует лишь экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд. По мнению экспертов, у 73-летнего политика нет существенных шансов на победу.

При этом среди членов Демократической партии более 20 политиков уже объявили об участии в президентской гонке, среди которых в частности, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден и действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Теги:   США Дональд Трамп

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