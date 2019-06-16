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Трамп обвинил The New York Times в госизмене

Вчера, 18:42
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Трамп обвинил The New York Times в госизмене - фото

REUTERS/Leah Millis

Дональд Трамп обвинил The New York Times в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в «виртуальном акте госизмены».

Это произошло после публикации статьи о тайном внедрении Соединенными Штатами вредоносных кодов в российские энергосистемы.

Газета ссылалась на собственные источники в администрации президента.

«Верите ли вы, что лживая The New York Times только что опубликовала статью о том, что США значительно усиливают кибератаки на Россию? Это виртуальный акт измены некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, любой истории, даже если она плоха для нашей страны», — написал Трамп в Twitter.

В статье говорится о размещении в российской энергетической системе вредоносного программного обеспечения, благодаря которому, в случае конфликта, американская сторона сможет выключить энергетическую систему в России.

Теги:   New York Times Россия-США Дональд Трамп

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