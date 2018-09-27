Трамп объяснил, почему его выступление в ООН встретили смехом

Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствовавшие в зале во время его выступления на открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН смеялись не над ним, передает The New York Times.

"Они смеялись не надо мной. Они смеялись со мной. Нам было весело. Это был смех не надо мной", - сказал глава Белого дома на пресс-конференции.

Он отметил, что "фейковые СМИ" распространяют неверную информацию.

"Итак, фейковые СМИ говорят, что люди смеялись над президентом Трампом. Они не смеялись надо мной. Люди хорошо проводили время со мной. Мы делали это вместе. Мы хорошо провели время. Они уважают то, что я сделал", - подчеркнул Трамп.

Напомним, во вторник американский лидер начал свое выступление на 73-й сессии Генассамблеи ООН рассказом о том, как обстоят дела в США с его приходом в Белый дом. Традиционно он заявил, что его администрация менее чем за два года достигла больше, чем любая администрация в истории США, после чего присутствовавшие в зале рассмеялись.

"Это правда. Не ожидал такой реакции", - сказал американский президент в ответ на реакцию участников заседания.