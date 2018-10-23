Трамп назвал себя националистом

Президент США Дональд Трамп на митинге в Техасе в поддержку кандидата в сенат от Республиканской партии Теда Круза заявил, что является националистом.
Трамп отметил, что слово националист "стало старомодным" и его не советуют употреблять, сообщает Politico.
"Вы знаете кто я? Я националист. Окей. Я националист", - сказал он, призвав своих сторонников использовать это слово.
Президент США также заявил, что Демократическая партия хочет восстановить правление "коррумпированных, жаждущих власти глобалистов".
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Журнал Новое Время №38
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