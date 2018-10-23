23 октября 2018, вторник

Трамп назвал себя националистом

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Трамп заявил, что является националистом

Трамп заявил, что является националистом

Президент США Дональд Трамп на митинге в Техасе в поддержку кандидата в сенат от Республиканской партии Теда Круза заявил, что является националистом.

Трамп отметил, что слово националист "стало старомодным" и его не советуют употреблять, сообщает Politico.

"Вы знаете кто я? Я националист. Окей. Я националист", - сказал он, призвав своих сторонников использовать это слово.

Президент США также заявил, что Демократическая партия​ хочет восстановить правление "коррумпированных, жаждущих власти глобалистов".

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