Трамп назвал Байдена «тупицей и неудачником»
Трамп сделал резкие заявления в день, когда оба политика посетили штат Айова, передает NBC.
«Байден является тупицей и неудачником. Посмотрите, уровень его поддержки никогда не превышал одного процента до тех пор, пока Обама не вытащил его из мусорной корзины. А сейчас он падает вниз. Даже его друзья бросят его вскоре», — заявил Трамп.
Напомним, 76-летний Джо Байден решил выставить свою кандидатуру на выборах президента 2020 года. Это будет третья попытка Байдена стать президентом США — он баллотировался в 1988 и 2008 годах.