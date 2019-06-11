Трамп назвал Байдена «тупицей и неудачником» Вчера, 23:57 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Leah Millis Дональд Трамп REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента Джо Байдена, который объявил о своем участии в президентской кампании 2020 года.

Трамп сделал резкие заявления в день, когда оба политика посетили штат Айова, передает NBC.

«Байден является тупицей и неудачником. Посмотрите, уровень его поддержки никогда не превышал одного процента до тех пор, пока Обама не вытащил его из мусорной корзины. А сейчас он падает вниз. Даже его друзья бросят его вскоре», — заявил Трамп.

Напомним, 76-летний Джо Байден решил выставить свою кандидатуру на выборах президента 2020 года. Это будет третья попытка Байдена стать президентом США — он баллотировался в 1988 и 2008 годах.

