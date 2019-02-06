Трамп намерен пересмотреть подход США к войнам
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пересмотреть подход участия страны в войнах.
Об этом он сказал в своем традиционном обращении к нации, которое
опубликовано на сайте Белого дома.
"Я обещал новый подход, еще будучи кандидатом в президенты. Великие страны не участвуют в бесконечных войнах", - отметил Трамп.
Он также подчеркнул, что что США будут продолжать внимательно следить за политикой Ирана, который "скандирует: "Смерть Америке!".
Кроме того, по его словам, США будут поддерживать "народ Венесуэлы в его стремлении к завоеванию свободы".