Иван Примаченко
Красная линия. О чем говорит война против Супрун
Энтони Мур
Сложите себе цену. Как начать зарабатывать больше?
Александр Мотыль
Три непредсказуемых игрока гонки-2019
Нолан Петерсон
Россия, Украина, и ядерный ультиматум США

Трамп намерен пересмотреть подход США к войнам

Сегодня, 08:04
198
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Трамп заявил о новом подходе США к войнам

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пересмотреть подход участия страны в войнах.

Об этом он сказал в своем традиционном обращении к нации, которое опубликовано на сайте Белого дома.

"Я обещал новый подход, еще будучи кандидатом в президенты. Великие страны не участвуют в бесконечных войнах", - отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что что США будут продолжать внимательно следить за политикой Ирана, который "скандирует: "Смерть Америке!".

Кроме того, по его словам, США будут поддерживать "народ Венесуэлы в его стремлении к завоеванию свободы".

Теги:   Войны США Дональд Трамп

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Бокс

Вчера, 13:48

article_img
Российский чемпион мира не хотел бы драться с Гвоздиком
Геополитика

Вчера, 19:57

article_img
Папа Римский заявил о готовности Ватикана помочь Венесуэле
Политика

Вчера, 15:48

article_img
Кабмин выразил поддержку Супрун: полный текст заявления

Выбор редакции

Экономика

Вчера, 21:10

article_img
Помощь заробитчан. Топ-10 стран по объему частных денежных переводов из них в Украину
События

Вчера, 13:48

article_img
Без платков и сидя. Возможно ли реформировать устоявшиеся каноны православной церкви в Украине
Страны

Вчера, 14:55

article_img
Из мигрантов в президенты. Как 37-летний бизнесмен и потомок беженцев выиграл выборы в Сальвадоре

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться