Трамп намерен пересмотреть подход США к войнам Сегодня, 08:04 198 Цей матеріал також доступний українською EPA Трамп заявил о новом подходе США к войнам EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пересмотреть подход участия страны в войнах.

Об этом он сказал в своем традиционном обращении к нации, которое опубликовано на сайте Белого дома.



"Я обещал новый подход, еще будучи кандидатом в президенты. Великие страны не участвуют в бесконечных войнах", - отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что что США будут продолжать внимательно следить за политикой Ирана, который "скандирует: "Смерть Америке!".

Кроме того, по его словам, США будут поддерживать "народ Венесуэлы в его стремлении к завоеванию свободы".