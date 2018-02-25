Торнадо в США убили четырех человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Последствия торнадо в США
Missouri State Highway Patrol

Последствия торнадо в США

Три разрушительных торнадо обрушились на юго-восток США. Ураганный ветер и наводнения привели к смерти четырех человек в штатах Кентукки и Арканзас, сообщает ABC News.

Один человек погиб под завалами дома, уничтоженного ураганом. В двух других случаях люди не смогли выбраться из автомобилей, которые смыло потоками воды. Еще одного человека убило прицепом, который снес ураганный ветер.

Десятки жителей штата Кентукки были вынуждены оставить свои дома и переселиться в гостиницы и временные убежища.

Скорость ветра достигала 110 км/ч. Непогода также затронула штаты Миссисипи и Теннесси.

Год назад из-за торнадо на юге США погибли десятки человек.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове