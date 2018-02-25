Торнадо в США убили четырех человек

Три разрушительных торнадо обрушились на юго-восток США. Ураганный ветер и наводнения привели к смерти четырех человек в штатах Кентукки и Арканзас, сообщает ABC News.

Один человек погиб под завалами дома, уничтоженного ураганом. В двух других случаях люди не смогли выбраться из автомобилей, которые смыло потоками воды. Еще одного человека убило прицепом, который снес ураганный ветер.

Десятки жителей штата Кентукки были вынуждены оставить свои дома и переселиться в гостиницы и временные убежища.

Скорость ветра достигала 110 км/ч. Непогода также затронула штаты Миссисипи и Теннесси.

Год назад из-за торнадо на юге США погибли десятки человек.