О чем пишут западные СМИ. Сектор Газа может возглавить экс-премьер Британии, а Россия срывает авиарейсы топ-чиновников

21 октября, 19:51
NV Премиум
Поделиться:
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр поручал своему фонду подготовить послевоенный мандат управления Газой (Фото: Reuters)

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр поручал своему фонду подготовить послевоенный мандат управления Газой (Фото: Reuters)

x1
0:00
-
0:15

NV выбрал самые интересные публикации в ведущих изданиях Америки и Европы и представляет читателям краткий обзор.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

The Economist

Израильские танки и авиация почти сравняли Газу с землей. Между тем за кулисами мировые лидеры борются за контроль над ней еще с начала войны 7 октября 2023 года.

Реклама

Самым заинтересованным игроком оказался Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании. Через несколько недель после начала боевых действий в Секторе Газа он часто посещал Иерусалим и поручил своему лондонскому фонду подготовить послевоенный мандат управления Газой.

Теги:   США Израиль Россия Обзор прессы СМИ Европа Великобритания Китай Авиация Кремль Аргентина Франция сектор Газа Париж Провокации Newsweek Гибридная война Тони Блэр Иерусалим The Economist British Airways New York Times Фонд Политика Ближний Восток Le Monde

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies