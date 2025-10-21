О чем пишут западные СМИ. Сектор Газа может возглавить экс-премьер Британии, а Россия срывает авиарейсы топ-чиновников

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Израильские танки и авиация почти сравняли Газу с землей. Между тем за кулисами мировые лидеры борются за контроль над ней еще с начала войны 7 октября 2023 года.

Самым заинтересованным игроком оказался Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании. Через несколько недель после начала боевых действий в Секторе Газа он часто посещал Иерусалим и поручил своему лондонскому фонду подготовить послевоенный мандат управления Газой.