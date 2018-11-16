16 ноября 2018, пятница

Террористы ADF убили в Конго семь миротворцев ООН

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Еще около 10 миротворцев получили ранения

Еще около 10 миротворцев получили ранения

На востоке Демократической Республики Конго боевики террористической группировки ADF напали на отряд миротворцев ООН.

Об этом со ссылкой на пресс-службу организации передает DW.

Как сообщается, инцидент произошел во время антитеррористической операции правительственных сил, в которой участвовали и "голубые каски".

В результате нападения боевиков были убиты шесть миротворцев из Мали и одного из Танзании.

Кроме того, еще около 10 участников миротворческой миссии получили ранения.

Также отмечается, что сами террористы и правительственные силы во время боя также понесли потери, однако их число не уточняется.

Террористическая группировка ADF проникла в Конго из соседней Уганды. Сначала она действовала в приграничных районах, где вела борьбу с угандийскими  войсками, однако впоследствии ее отряды отступили в северо-восточные районы ДРК.

С тех пор террористы постоянно совершают массовые расправы над гражданским населением Конго, которое и так страдает от постоянных столкновений правительственных сил с отрядами местных повстанцев.

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