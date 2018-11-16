Террористы ADF убили в Конго семь миротворцев ООН

На востоке Демократической Республики Конго боевики террористической группировки ADF напали на отряд миротворцев ООН.

Об этом со ссылкой на пресс-службу организации передает DW.

Как сообщается, инцидент произошел во время антитеррористической операции правительственных сил, в которой участвовали и "голубые каски".

В результате нападения боевиков были убиты шесть миротворцев из Мали и одного из Танзании.

Кроме того, еще около 10 участников миротворческой миссии получили ранения.

Также отмечается, что сами террористы и правительственные силы во время боя также понесли потери, однако их число не уточняется.

Террористическая группировка ADF проникла в Конго из соседней Уганды. Сначала она действовала в приграничных районах, где вела борьбу с угандийскими войсками, однако впоследствии ее отряды отступили в северо-восточные районы ДРК.

С тех пор террористы постоянно совершают массовые расправы над гражданским населением Конго, которое и так страдает от постоянных столкновений правительственных сил с отрядами местных повстанцев.